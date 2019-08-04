Девять самодельных взрывных устройств обнаружено в дагестанском селе

4 августа 2019 01:32 (UTC+04:00)

Силовики в дагестанском селе Гимры Унцукульского района нашли несколько самодельных взрывных устройств, сообщил агентству "Интерфакс" представитель регионального управления ФСБ России, передает Trend.

"На северо-восточной окраине селения Гимры Унцукульского района РД, на территории заброшенного складского помещения обнаружено 9 предметов, которые позднее идентифицированы как самодельные взрывные устройства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, устройства представляли собой металлические трубы с признаками коррозии, наполненные смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, начиненные поражающими элементами в виде кусков арматуры.

"Общая мощность заряда взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте составила около 90 кг. Взрывные устройства уничтожены на месте. В настоящее время правоохранительными органами проводятся следственные действия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - сказал собеседник.

Он добавил, что бомбы были найдены сотрудниками регионального управления ФСБ и МВД по РД в субботу 3 августа.

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