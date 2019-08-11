Во Флориде арестовали мужчину за пост в соцсети с угрозой расправы в магазине

11 августа 2019 20:29 (UTC+04:00)

Органы правопорядка штата Флорида арестовали в пятницу 26-летнего Ричарда Клейтона за то, что он разместил в социальной сети Facebook угрозу расправиться с покупателями в магазине сети Walmart. Об этом сообщила в воскресенье телекомпания ABC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, арест был проведен превентивно ввиду записи, сделанной Клейтоном в Facebook 6 августа. "Остается еще три дня надзорного режима, после этого я получу обратно свою [полуавтоматическую винтовку] AR-15. Не ходите в Walmart на следующей неделе", - предупредил американец.

"Клейтон, судя по всему, разделяет идеологию превосходства белой расы и в прошлом неоднократно выступал с угрозами в Facebook, используя придуманные учетные записи", - приводит телекомпания заявление органов правопорядка Флориды. Арестованный, которому предъявлены обвинения в запугивании людей, содержится в тюрьме. Залог под его освобождение определен в $15 тыс.

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