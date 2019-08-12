Ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида

12 августа 2019 11:46 (UTC+04:00)

Астероид 2019 OU1, который в СМИ по размерам сравнивают с пирамидой Хеопса, оказался гораздо меньше по своим параметрам и пройдет от Земли на безопасном расстоянии, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков, передает Trend.

"Данный астроид размером, по обновленным данным, порядка 70-80 метров, никакой опасности для Земли не представляет. Он сблизится с Землей на расстояние один миллион километров, это расстояние в три раза превышает расстояние до Луны. Никакой опасности нам данный астроид не несет", - рассказал он.

Таким образом, астроид оказался меньше, чем пишут в СМИ, и, соответственно, меньше, чем пирамида Хеопса, с которой его сравнивают, отметил ученый.

"У него размеры от 70 метров до 100 метров. Тут на 160 метров, как пишут, объект даже не тянет", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что по данным НАСА, астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
В мире 07:16
Шесть астероидов пройдут рядом с Землей
В мире 3 мая 12:01
В Японии подтвердили создание искусственного кратера на астероиде Рюгу
В мире 25 апреля 12:56
Небольшой астероид прошел на близком расстоянии от Земли
В мире 19 апреля 12:38
Китай готовит миссию по изучению астероида 2016 HO3 и кометы 133P
В мире 18 апреля 14:16
На астероиде Рюгу обнаружили водосодержащие минералы
Другие страны 21 марта 04:50
Лента новостей
Туркменистан провёл крупные биржевые торги в Авазе
Туркменистан 11:59
В Авазе проводится первый Каспийский экономический форум (Фоторепортаж)
Туркменистан 11:47
Турция и США вскоре запустят координационный центр по созданию зоны безопасности в Сирии – минобороны
Турция 11:44
В Португалии водители бензовозов начали бессрочную забастовку
В мире 11:40
Каспий расположен на перекрестке континентальных путей - Гурбангулы Бердымухамедов
Туркменистан 11:35
Второй Каспийский экономический форум пройдёт в Астрахани
Туркменистан 11:30
Турция будет защищать права турок-киприотов - минобороны
Турция 11:28
Глава Туркменистана призвал наращивать энергосотрудничество на Каспии
Энергетика 11:19
В рамках Каспийского форума в Авазе подписан ряд соглашений
Туркменистан 11:09