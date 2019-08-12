Ученый оценил угрозу от приближающегося к Земле крупного астероида

Астероид 2019 OU1, который в СМИ по размерам сравнивают с пирамидой Хеопса, оказался гораздо меньше по своим параметрам и пройдет от Земли на безопасном расстоянии, рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков, передает Trend.



"Данный астроид размером, по обновленным данным, порядка 70-80 метров, никакой опасности для Земли не представляет. Он сблизится с Землей на расстояние один миллион километров, это расстояние в три раза превышает расстояние до Луны. Никакой опасности нам данный астроид не несет", - рассказал он.



Таким образом, астроид оказался меньше, чем пишут в СМИ, и, соответственно, меньше, чем пирамида Хеопса, с которой его сравнивают, отметил ученый.



"У него размеры от 70 метров до 100 метров. Тут на 160 метров, как пишут, объект даже не тянет", - рассказал он.



Ранее сообщалось, что по данным НАСА, астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле.

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