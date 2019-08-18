Ученые подсчитали численность львов в Африке

18 августа 2019 14:01 (UTC+04:00)

Численность львов, живущих сейчас в Африке в естественных условиях дикой природы, сократилась до 22 509 особей. Таковы выводы исследования, которое провели и опубликовали на текущей неделе ученые из британского исследовательского отдела по охране дикой природы Оксфордского университета. Выдержки из него приводит в воскресенье йоханнесбургская радиостанция 702 Talk Radio, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы вынуждены констатировать, что в Африке дикие львы исчезли с 95% своего исторического ареала обитания", - подчеркивается в докладе.

При этом ученые приводят следующие данные: в Малави осталось всего пять львов, живущих в естественных условиях, в Анголе - 25 особей, в Руанде - 22, Нигерии - 30. Наибольшая численность львов, обитающих в диких условиях, сохраняется в Танзании - 8 176 животных, в ЮАР - 2 070, в Кении - 1 825, в Замбии - 1 095, в Мозамбике - 1 295, в Зимбабве - 1 709 и в Замбии - 1 095.

Согласно выводам специалистов из Оксфорда, до 40% территорий, на которых живут сейчас львы, входят в охраняемые различными государствами Африки районы. И лишь 14% животных находятся в ареалах, где нет никаких правил по их защите.

В исследовании сделан вывод, согласно которому, сохранить львов в Африке в их естественной среде обитания можно лишь при наличии хорошо работающих охраняемых районов. Но для этого требуются более значительные финансовые средства, нежели те, которыми обладают сейчас в странах Африки соответствующие службы по охране дикой природы.

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