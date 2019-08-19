На Азорских островах Boeing 757-200 совершил жесткую посадку

Пассажирский самолет Boeing 757-200 совершил в субботу жесткую посадку на Азорских островах в Португалии, поврежден его фюзеляж, сообщает специализированный сайт Airlive, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что самолет авиакомпании Delta Airlines получил повреждения корпуса после жесткого приземления в аэропорту города Понта-Делгада.

Лайнер прибыл на португальскую территорию в Атлантическом океане из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. При этом обратный рейс авиакомпания решила отменить.

Сайт не уточняет, есть ли пострадавшие при происшествии.

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