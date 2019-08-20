Трамп выступил за возвращение России в G8

20 августа 2019 23:09 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию (в составе группы)", - сказал американский лидер. Он добавил, что поддержал бы соответствующее предложение.

При этом Трамп высказал мнение, что Россия была исключена из G8 при президенте США Бараке Обаме, так как Владимир Путин "перехитрил его".

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