Около 1 тыс. военных и полицейских прибыли на восток Индонезии, где вспыхнули беспорядки

22 августа 2019 07:48 (UTC+04:00)

Власти Индонезии дополнительно направили на восток страны около 1 тыс. полицейских и военнослужащих для восстановления общественного порядка после прокатившихся по городам двух провинций массовых акций протестов. Об этом пишет в четверг газета The Jakarta Post, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По словам официального представителя правоохранительных органов Дэди Прасетио, в ближайшее время в провинции Папуа и Западное Папуа еще будут отправлены как минимум пять спецподразделений.

Как пишет в четверг газета The Straits Times, есть информация о пострадавших среди сотрудников органов правопорядка и демонстрантов, но данных о погибших не поступало. Накануне в уезде Факфак провинции Западное Папуа участники акций протестов устроили беспорядки около традиционного рынка, подожгли палатки, пытались прорваться к зданию местной администрации, забрасывали полицейских камнями. В результате сотрудники органов правопорядка вынуждены были использовать спецсредства, в том числе слезоточивый газ. По словам представителя национальных правоохранительных органов, полицейским не выдаются боевые патроны. Министерство коммуникаций и информации ввело ограничения на доступ в интернет, в том числе социальные медиа, для избежания распространения слухов и дезинформации.

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