Абэ рассчитывает обсудить с Трампом во Франции ситуацию на Ближнем Востоке

23 августа 2019 07:18 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен обсудить в ходе предстоящей встречи с президентом США Дональдом Трампом во французском Биаррице, где пройдет саммит G7, ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, глава правительства заявил журналистам в пятницу перед вылетом из Токио во Францию.

"Этот саммит станет для меня уже восьмым по счету. Мы намерены обсудить рост мировой экономики, свободную торговлю, Северную Корею и Иран. Что касается встречи с президентом Трампом, то в первую очередь, с учетом моего июньского визита в Иран, я хочу провести обмен мнениями по ситуации на Ближнем Востоке, где нарастает напряженность", - приводит его слова телеканал NHK.

Саммит Группы семи пройдет с 24 по 26 августа. Как объявили ранее французские власти, главной его темой станет борьба против неравенства. На организацию мероприятия выделено €36,4 млн, а безопасность его проведения обеспечат более 13 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

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