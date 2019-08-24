Меркель прилетела в Биарриц на саммит G7

24 августа 2019 18:18 (UTC+04:00)

Канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в субботу во французский Биарриц на саммит Группы семи (G7), передает Trend со ссылкой а ТАСС.

Перед его открытием она проведет двусторонние переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, сообщили журналистам в правительстве ФРГ.

Не исключено, что канцлер и президент, прежде всего, обсудят торговый конфликт между США и Китаем, а также последствия пожаров в бразильской Амазонии. И Меркель, и Макрон перед саммитом выступили за то, что последняя тема обсуждалась на встрече лидеров G7.

Прилетев в Биарриц, Меркель села в автомобиль и с прессой не общалась.

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