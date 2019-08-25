NASA не комментирует дело астронавта, якобы совершившей преступление на МКС

25 августа 2019 04:50 (UTC+04:00)

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) не комментирует ситуацию с астронавтом Энн Макклейн, которая, по данным газеты The New York Times, обвиняется в совершении преступления на Международной космической станции (МКС), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Макклейн, находясь на МКС с декабря 2018 года по июнь 2019-го, якобы использовала бортовой компьютер для несанкционированного доступа к банковскому счету своей супруги Саммер Уорден. "Энн Макклейн завершила свою карьеру, за время которой участвовала в операции в Ираке и была одним из главных астронавтов NASA. Она проделала отличную работу во время миссии на МКС, - заявили в субботу корреспонденту ТАСС в ведомстве. - Как и в случае со всеми сотрудниками NASA, мы не комментируем персональные дела".

Уорден, по данным The New York Times, направила заявление в Федеральную торговую комиссию (ФТК) США, а также в NASA после того, как в банке ей подтвердили, что в ее аккаунт был совершен вход с компьютера, принадлежащего NASA. При этом Уорден отметила, что Макклейн не потратила и не перевела ее средства на другие счета.

Как пишет газета, Макклейн выразила несогласие с выдвинутыми обвинениями, она настаивает на том, что заходила в банковский аккаунт супруги с целью проверить семейный бюджет и что Уорден давала ей устное разрешение на эту процедуру, которую Макклейн ранее выполняла неоднократно. По словам ее адвоката, Макклейн категорически отрицает, что она совершила что-либо противоправное, и полностью сотрудничает со следствием. Газета отмечает, что если вина Макклейн будет доказана, то это станет первым зарегистрированным уголовным преступлением, совершенным из космоса.

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