Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет "Союз"

26 августа 2019 23:07 (UTC+04:00)

Европейское космическое агентство отказалось от использования российских ракет "Союз" по причине давления со стороны США. Об этом заявил российский космонавт Павел Виноградов в беседе с телеканалом "360", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Американцев очень сильно всегда волновали наши очень хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить", — пояснил Виноградов.

По его словам, российская космонавтика никаких потерь от решения ЕКА не понесет. Виноградов также выразил уверенность, что количество полетов на "Союзах" не снизится.

"Кроме ЕКА, кроме Европы есть еще очень много других стран, которые хотели бы побывать в космосе", — отметил он.
Космонавт напомнил, что в сентябре на ракете "Союз" полетит его коллега из ОАЭ.

В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз". На замену российским ракетам придут американские корабли. По его словам, это связано с тем, что астронавты из Европы летают в космос по квоте Соединенных Штатов.

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