В МИД Белоруссии рассказали о темах переговоров Болтона и Лукашенко

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей сообщил, что на прошедших в четверг в Минске переговоров властей Белоруссии и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона затрагивались вопросы урегулирования конфликта в Донбассе и целесообразности вовлечения в его разрешение Вашингтона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обсуждались вопросы региональной безопасности, в первую очередь, ситуация в Украине", - сказал Макей. Отрывок заявления министра показал белорусский телеканал ОНТ.

По его словам, "белорусская сторона считает, что должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных сторон". "Что касается формата, того, что идут споры: надо ли присоединяться США к этому формату по разрешению конфликта или не надо, - ради бога, главное - разрешить конфликт", - сказал министр.

В любом случае, считает он, "американская сторона уехала с четким пониманием того, что в Беларуси готовы сделать все от нее зависящее, чтобы ситуация в соседнем с нами южном государстве разрешилась как можно быстрее".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.