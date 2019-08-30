Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе

Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Антикоррупционная прокуратура начала расследование против Штрахе и Гуденуса в июне этого года из-за их высказываний на скандальной видеозаписи с Ибицы о возможности тайных схем финансирования Австрийской партии свободы в обход счетной палаты. На кадрах скрытой камеры австрийские политики рассуждали с некой русскоговорящей женщиной о предоставлении ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку перед парламентскими выборами в 2017 году.

Представитель прокуратуры заявил, что после тщательной проверки первоначальных подозрений было принято решение прекратить производство в части возможного злоупотребления служебным положением, потому что оба политика на момент происходящего в 2017 году не были государственными служащими и не имели полномочий распределения государственных контрактов. В связи с этим не было совершено никакого правонарушения. В то же время прокуратура продолжает вести расследование в отношении двоих политиков по подозрению в злоупотреблении доверием.

"Требование финансовой поддержки за то, что правонарушитель станет государственным должностным лицом или обещает повлиять на должностное лицо <...>, не наказуемо в соответствии с действующим законодательством", - говорится в обосновании прокуратуры Австрии. Генеральный секретарь Австрийской партии свободы Харальд Вилимский приветствовал решение следствия и назвал снятие обвинений против Штрахе ударом против тех, кто начал против политика грязную политическую борьбу.

В Австрии в мае 2019 года разгорелся внутриполитический скандал, когда немецкие издания Der Spiegel и Suddeutsche Zeitung распространили короткий отрывок видеозаписи 2017 года с участием Штрахе и его соратника Гуденуса. Публикация видеозаписи привела к отставке Штрахе с поста вице-канцлера и председателя Австрийской партии свободы. В Австрии развалилось коалиционное правительство консерваторов и правых, и на сентябрь были назначены досрочные парламентские выборы. Правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем было отправлено в отставку, канцлером переходного периода была назначена Бригитте Бирляйн.

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