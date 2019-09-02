Три канадца сорвали джекпот национальной лотереи с выигрышем в $6,8 млн

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 9 млн канадских долларов ($6,8 млн) поделят между собой сразу три жителя Канады. Об этом в воскресенье сообщили представители компании OLG, которая проводит розыгрыш.

"Выпавшие номера - 2, 21, 22, 24, 48 и 49. Бонус-число - 23", - уточнили организаторы. На данный момент известно, что один выигрышный билет был продан в провинции Онтарио, а еще два - в одном из центральных регионов Канады. Кроме того, был разыгран и один так называемый утешительный приз в размере одного миллиона канадских долларов (более $750 тысяч). Он достанется жителю Онтарио.

По правилам "6 из 49", для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный билет, а имя победителя или победителей должно стать достоянием общественности. В данном случае выигрыш будет поровну поделен между тремя игроками.

Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов (на тот момент $49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года. Еще несколько раз в 2015-2019 годах в стране были зафиксированы джекпоты в размере $60 млн в другую популярную лотерею Lotto Max. Сумма этих выигрышей в среднем составила $46 млн.

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