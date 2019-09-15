В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

15 сентября 2019 08:25 (UTC+04:00)

Экспедиционный транспорт USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США вошел в акваторию Черного моря, сообщил ресурс Bosphorus Observer, отслеживающий прохождение судов через пролив Босфор, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Это третий заход данного корабля в Черное море за текущий год.

USNS Yuma относится к классу высокоскоростных транспортных судов класса Spearhead. Корабли данного типа являются многоцелевыми, нестроевыми судами, предназначенными для оперативной переброски войск, грузов и военной техники, включая танки M1 Abrams, снабжения подразделений и проведения гуманитарных спасательных операций. Летная палуба корабля позволяет эксплуатировать вертолет CH-53E Super Stallion. Вооружение судна состоит из четырех крупнокалиберных пулеметов M2.

Данные корабли являются вспомогательными судами, принадлежащими ВМС США и находящимися под управлением Командования морских перевозок, отвечающего за организацию морских грузоперевозок в интересах всех видов вооруженных сил США. Экипаж таких судов обычно состоит из гражданских служащих американских ВМС.

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