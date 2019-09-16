Глава Nissan Саикава ушел в отставку

16 сентября 2019 06:15 (UTC+04:00)

Глава японской автомобильной корпорации Nissan Motor Хирото Саикава ушел в отставку в понедельник, а его преемник будет назначен к концу октября. Об этом, как сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости, передает агентство Киодо.

Отставку Саикавы, который недавно признал получение завышенных премий, связывают с необходимостью выравнивания прибыльности компании и улучшения ее партнерских отношений с французской Renault.

Саикаву временно сменил 63-летний управляющий Ясухиро Ямаути, член совета директоров как Nissan, так и Renault.

Проблемы в Nissan обострились с арестом в ноябре 2018 года бывшего главы компании и ее альянса с Renault и Mitsubishi Карлоса Гона по обвинениям в финансовых нарушениях и уклонении от налогов. Сейчас он под домашним арестом.

Противники курса Гона, в том числе Саикава, опасались, что японская компания, управляемая иностранцем, теряет свою самостоятельность.

Преемнику Саикавы, как утверждает Киодо, предстоит восстановить пошатнувшиеся связи с Renault, чтобы компания смогла конкурировать на автомобильном рынке.

Ситуация дошла до того, что Nissan - второй по величине производитель автомобилей в Японии, объявил о планах сокращения 12,5 тысяч рабочих мест в предстоящие три года.
Внутреннее расследование в Nissan показало, что Саикаве были необоснованно переплачены 47 миллионов иен (около 434 тысяч долларов) в качестве премий, с чем и связывают его отставку.

Как сообщала ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники, Гон незадолго до ареста в Токио планировал сменить Саикаву. В свою очередь компания объявила, что Гона нанесли ущерб в 35 миллиардов иен (около 327 миллионов долларов).

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