В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней

17 сентября 2019 07:32 (UTC+04:00)

Первые случаи африканской чумы свиней обнаружены в Южной Корее около границы с КНДР, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на министерство сельского хозяйства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В понедельник на ферме около города Пхаджу недалеко от межкорейской границы был зафиксирован случай гибели пяти свиней. Днем позже специалисты подтвердили, что причиной гибели стала африканская чума свиней. На трех фермах в этом районе придется уничтожить 4000 свиней. Введен карантин на убой и перемещение свиней.

Четыре месяца назад Северная Корея сообщила о вспышке этого заболевания во Всемирную организацию по охране здоровья животных. В прошлом году первые случаи заражения были зафиксированы в Китае. Затем заболевание было зафиксировано в Монголии и Вьетнаме.

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