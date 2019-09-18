Глава Еврокомиссии: Риск жесткого Brexit сохраняется

Риск выхода Великобритании из состава Евросоюза без ратифицированного соглашения об условиях этого "развода" сохраняется, несмотря на меры властей страны, сказал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарной сессии Европарламента, трансляция которой ведется сайте ЕК, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

На фоне растущих рисков выхода страны из союза "без сделки" парламент Великобритании в сентябре принял закон, предотвращающий Brexit без ратифицированного договора, если его условия не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit. При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе.

"Риск отсутствия договоренности остается реальностью", - сказал Юнкер.

Великобритания должна покинуть ЕС 31 октября. Первоначальная дата Brexit была перенесена с 29 марта в связи с тем, что британский парламент трижды отклонил договор об условиях "развода". Без этого соглашения произойдет "жесткий" выход страны из союза, что предвещает весьма неприятные экономические события, ведь с этого момента к стране должны будут перестать применяться все законодательные положения ЕС. К примеру, в случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в опубликованных ранее правительственных самой страны документах.

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