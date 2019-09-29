На западе Африки произошел массовый выброс на берег дельфинов

Более 130 дельфинов погибли, выбросившись на пляж островного государства Кабо-Верде на западе Африки. Об этом сообщило в субботу Associated Press (AP), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти Кабо-Верде запросили помощь у испанских ученых с тем, чтобы выяснить причину этого странного поведения животных, отмечает агентство.

События произошли в минувший вторник, однако только сейчас о них стало широко известно. До 200 дельфинов, которые относятся к бесклювным, выбросились на берег вблизи места, где проходит известный миграционный маршрут горбатых китов. Попытки находившихся на пляже людей вернуть их в воду в большинстве случаев оказались безрезультатными: дельфины вновь устремлялись к берегу.

В результате 136 животных погибли на горячем песке.

Большинство специалистов сходятся во мнении, что в нынешнем случае мы имеем дело с социальным поведением дельфинов, которые выбросились на берег вслед за вожаком. Однако существуют и другие версии, включая воздействие вирусов на головной мозг животных.

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