В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль

16 октября 2019 06:10 (UTC+04:00)

Армейское подразделение подверглось нападению вооружённой группы в мексиканском штате Герреро, в результате атаки погибли один солдат и 14 гражданских лиц, сообщил на странице Facebook представитель минобороны штата Роберто Альварес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженная группа напала на подразделение Минобороны, в результате чего погиб военнослужащий, а также 14 вооруженных гражданских лиц", - сообщил Альварес.

По сообщениям СМИ, на месте происшествия работает генеральный прокурор Мексики Хорхе Баррила.

Накануне в штате Мичоакан было совершено нападение на полицейский конвой, в результате которого погибли 14 стражей правопорядка и пострадали три человека. Ответственность за нападение возлагают на членов картеля "Новое поколение Халиско".

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017 году - 31,2 тысячи).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
На западе Мексики убили 14 полицейских
Другие страны 14 октября 21:16
Караван мигрантов отправился с юга Мексики к границе с США
Другие страны 12 октября 23:50
Мэра мексиканского города Лас-Маргаритас привязали к пикапу и проволокли по улицам
Другие страны 9 октября 06:13
Бастующие таксисты блокировали терминал аэропорта Мехико
Другие страны 7 октября 22:56
В Мексике во время интервью с наркоторговцем ранили журналиста
Другие страны 5 октября 22:12
В Мехико на марше памяти о погибших студентах произошли беспорядки
Другие страны 3 октября 04:47
Лента новостей
ВС Турции нейтрализовали более 600 террористов в рамках операции в Сирии
Турция 06:39
Канада временно приостановила продажу вооружения Турции
Другие страны 06:33
На нефтебазе в США загорелись три резервуара
США 05:49
ООН объявила о завершении миротворческой миссии на Гаити, длившейся 15 лет
В мире 05:04
Пенс отказался сотрудничать с демократами по делу об импичменте Трампа
США 04:47
Ученые выделили 10 генов, нарушения в работе которых повышают риск развития шизофрении
В мире 04:01
Жертвами взрыва на газовом предприятии в Бразилии стали четыре человека
Другие страны 03:38
Заключительный этап поставок С-400 в Турцию ожидается в ноябре-декабре
Турция 03:15
В ООН заявили, что риски ядерной войны растут
В мире 02:55