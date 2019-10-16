В Мексике 15 человек погибли при атаке на армейский патруль

Армейское подразделение подверглось нападению вооружённой группы в мексиканском штате Герреро, в результате атаки погибли один солдат и 14 гражданских лиц, сообщил на странице Facebook представитель минобороны штата Роберто Альварес, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Вооруженная группа напала на подразделение Минобороны, в результате чего погиб военнослужащий, а также 14 вооруженных гражданских лиц", - сообщил Альварес.

По сообщениям СМИ, на месте происшествия работает генеральный прокурор Мексики Хорхе Баррила.

Накануне в штате Мичоакан было совершено нападение на полицейский конвой, в результате которого погибли 14 стражей правопорядка и пострадали три человека. Ответственность за нападение возлагают на членов картеля "Новое поколение Халиско".

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33 тысячах (в 2017 году - 31,2 тысячи).

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