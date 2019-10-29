В Коста-Рике туристам могут запретить делать селфи с дикими животными

29 октября 2019 08:48 (UTC+04:00)

Министерство охраны окружающей среды Коста-Рики запустило кампанию по запрету селфи с дикими животными и птицами, сообщает The Tico Times, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы просим туристов не кормить диких животных и не ловить их ради фото", - сказала глава ведомства Памела Кастильо.

Туристы со всего мира посещают национальные парки Коста-Рики, чтобы увидеть обезьян, ленивцев, туканов и других представителей фауны. Попытка сделать с ними селфи может приносить им "стресс и страдания", а жизнь туристов - подвергать риску, говорит Кастильо.

По данным Всемирного общества защиты животных, седьмая часть неуместных фото, на которых изображены звери, посетители делают именно в этой стране. Потому власти Коста-Рики объявили о запуске кампании #stopanimalselfies ("остановите селфи с животными").

Для путешественников, которым нужно необычное фото, рядом с популярными достопримечательностями и в аэропортах будут размещены чучела животных.

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