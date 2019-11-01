Сирийский Конституционный комитет начал работу с политической дискуссии

1 ноября 2019 03:59 (UTC+04:00)

Дискуссии в первый полноценный день работы сирийского Конституционного комитета в Женеве в основном касались ситуации "на земле", и хотя привели к горячим спорам, но работу не блокировали, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно плану офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Гейра Педерсена, в четверг и пятницу все участники комитета - 150 человек - должны выступить с короткими заявлениями.

После этого большинство его членов покинут Женеву, а работа над конкретными положениями конституционной реформы продолжится в малой группе из 45 человек (по 15 человек от представителей гражданского общества, правительства и оппозиции) на следующей неделе. Заседания комитета, в отличие от торжественного открытия, проходят в закрытом режиме.

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