В Канаде девять человек пострадали в аварии пассажирского автобуса

Девять пассажиров получили травмы в результате инцидента с участием рейсового автобуса в канадском городе Гатино (провинция Квебек). Об этом во вторник сообщил телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в центральной части города, когда автобус во время движения одним колесом заехал в открытый канализационный люк. Сколько точно в этот момент в салоне автобуса находилось человек, не сообщается, но девять пассажиров были доставлены в больницу. Машине также потребуется ремонт.

Недалеко от места ЧП обнаружена крышка канализационного люка. Сейчас полиция выясняет, кто мог ее снять с колодца.

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