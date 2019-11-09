American Airlines с 5 марта 2020 года возобновит полеты Boeing 737 MAX

9 ноября 2019 06:21 (UTC+04:00)

Американская компания American Airlines отложила до 5 марта 2020 года возвращение в эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Учитывая последние рекомендации, American Airlines ожидает, что возобновление коммерческой эксплуатации самолетов Boeing 737 MAX, принадлежащих American Airlines, состоится 5 марта 2020 года", - указывается в документе. В компании подчеркнули, что после того, как авиалайнер пройдет соответствующую сертификацию, эксперты American Airlines проведут ряд испытаний, а также тестовых полетов. Ранее компания планировала вернуться к эксплуатации Boeing 737 MAX 16 января следующего года.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами катастрофы самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство компании Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии. American Airlines и многие другие перевозчики заявили, что временно не будут применять самолеты.

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