Премьер Индии призвал БРИКС активизировать торговое и инвестиционное партнерство

Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что страны-члены БРИКС должны активизировать торговое и инвестиционное партнерство между странами-членами пятерки. Об этом глава индийского правительства заявил в среду, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цели, которые ставит перед собой БРИКС в области торговли и инвестиций, должны быть более амбициозными", - сказал Моди.

Он призвал страны-члены пятерки выдвигать предложения по развитию экономических связей, созданию совместных предприятий.

Моди также указал, что что Индия намерена к 2024 году достичь объема экономики в $5 трлн благодаря экономическим мерам, предпринятым правительством страны.

"Благодаря политической стабильности, предсказуемой политике, реформам, направленным на поддержку бизнеса, Индия вошла в число самых открытых и благоприятных для бизнеса и инвестиций экономик мира", - добавил глава индийского правительства.

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