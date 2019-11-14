Премьер Индии призвал БРИКС активизировать торговое и инвестиционное партнерство

14 ноября 2019 03:20 (UTC+04:00)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди считает, что страны-члены БРИКС должны активизировать торговое и инвестиционное партнерство между странами-членами пятерки. Об этом глава индийского правительства заявил в среду, выступая на церемонии закрытия Делового форума БРИКС, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Цели, которые ставит перед собой БРИКС в области торговли и инвестиций, должны быть более амбициозными", - сказал Моди.

Он призвал страны-члены пятерки выдвигать предложения по развитию экономических связей, созданию совместных предприятий.

Моди также указал, что что Индия намерена к 2024 году достичь объема экономики в $5 трлн благодаря экономическим мерам, предпринятым правительством страны.

"Благодаря политической стабильности, предсказуемой политике, реформам, направленным на поддержку бизнеса, Индия вошла в число самых открытых и благоприятных для бизнеса и инвестиций экономик мира", - добавил глава индийского правительства.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Циклон "Булбул" в Индии, есть погибшие
Другие страны 11 ноября 11:31
Шесть детей умерли в Индии из-за неизвестной болезни
Другие страны 11 ноября 10:11
Moody's ухудшило прогноз по рейтингу Индии на уровне "Baa2" до негативного
Другие страны 8 ноября 09:59
Индия будет развивать ВТС с Россией, несмотря на давление США
Россия 7 ноября 01:56
Нобелевскую премию по экономике присудили ученым из США, Франции и Индии
В мире 4 ноября 01:03
Уровень загрязнения воздуха в Дели достиг "невыносимого уровня"
Другие страны 3 ноября 23:25
Лента новостей
Туск считает, что Великобритания станет аутсайдером после Brexit
Европа 03:04
Эрдоган: Турция приобретет ЗРК Patriot, если от США поступит выгодное предложение
Турция 02:53
В Ла-Пасе разгоняют сторонников Моралеса
Другие страны 02:21
В Турции произошел взрыв на складе боеприпасов, есть пострадавшие
Турция 02:05
Трамп и Эрдоган поручили ключевым министрам проработать ситуацию с С-400
США 01:54
Ибрагимович объявил об уходе из "Лос-Анджелес Гэлакси"
Спорт 01:39
Силы PYD/YPG в Сирии являются террористами - Эрдоган
Турция 01:35
Полиция не пустила членов партии Эво Моралеса в парламент Боливии
Другие страны 01:15
Президент Ильхам Алиев: Необходимо проложить железную дорогу в Гусарский район
Политика 00:49