SpaceX провела огневое испытание системы эвакуации корабля Crew Dragon

14 ноября 2019 06:05 (UTC+04:00)

Компания SpaceX провела успешное наземное огневое испытание системы эвакуации новейшего пилотируемого корабля Crew Dragon, сообщила она в своем аккаунте в Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Завершено полноценное по времени статическое огневое испытание системы стартовой эвакуации корабля Crew Dragon - специалисты SpaceX и НАСА изучают полученные данные и работают над подготовкой к демонстрации возможностей этой системы в ходе полета", - сообщила компания, опубликовав снимок корабля Crew Dragon с работающими двигателями SuperDraco.

Ранее в апреле текущего года в ходе аналогичного наземного испытания произошла нештатная ситуация с двигателем корабля. Сообщалось, что из-за отказа обратного клапана внутри гелиевой системы наддува двигательной установки корабля произошел взрыв. После аварии компания модифицировала систему корабля, заменив обратные клапаны на разрушающиеся мембраны, а также приняла меры по непопаданию окислителя в систему наддува.

Как сообщил в связи со статическим испытанием портал Spaceflight Now, тестовый запуск Crew Dragon для демонстрации системы спасения экипажа в случае аварийного старта планируется на декабрь. Пилотируемый старт новейшего корабля, изначально планировавшийся на 2019 год, теперь ожидается в первой половине 2020 года.

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