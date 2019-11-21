В Измире произошло землетрясение

21 ноября 2019 10:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В турецкой западной провинции Измир произошло землетрясение силой в 3,2 балла, пишет в четврег Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным СМИ, пострадавших нет, однако землетрясение вызвало панику среди жителей.

Отметим, что главный геолог Палаты геологов Турции Алим Муратхан сказал, что в Измире может произойти землетрясения силой в семь баллов.

По словам Муратхана, Измир, как и Стамбул, расположен в сейсмоактивной зоне.

Главный геолог отметил, что необходимо повысить информированность населения Измира относительно рекомендуемых действий во время землетрясения, которое может произойти в любой момент.

Добавим, что ранее Институт изучения землетрясений и обсерватория Кандилли университета Богазичи (Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü) прогнозировали землетрясение силой в 7,5 балла в Стамбуле.

Отметим, что 26 сентября в Стамбуле произошло землетрясение силой 5,8 балла. В результате землетрясения были повреждены 473 здания.

Напомним, что Турция расположена в сейсмоактивной зоне и землетрясения происходят здесь достаточно часто, нередко с человеческими жертвами. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году, в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда была равна 7,4 баллов. В результате стихийного бедствия погибло около 18 тысяч человек.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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