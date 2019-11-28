Министр обороны Японии в середине декабря намерен посетить КНР

Министр обороны Японии Таро Коно планирует в середине декабря совершить визит в Китай, который глава японского военного ведомства в последний раз посещал более 10 лет назад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в четверг агентство Кyodo, сейчас согласовываются окончательные сроки поездки.

Визит министра обороны, отмечает Киодо, станет еще одним признаком потепления отношений между Токио и Пекином и расценивается как важный этап в подготовке намеченного на будущую весну государственного визита в Японию председателя КНР Си Цзиньпина.

Одной из тем обсуждения в ходе поездки Коно, сообщает агентство, станет активизация переговоров о создании горячей линии связи между военными ведомствами с целью уменьшить угрозу случайных столкновений между вооруженными силами двух стран.

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