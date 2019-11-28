Министр обороны Японии в середине декабря намерен посетить КНР

28 ноября 2019 07:21 (UTC+04:00)

Министр обороны Японии Таро Коно планирует в середине декабря совершить визит в Китай, который глава японского военного ведомства в последний раз посещал более 10 лет назад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило в четверг агентство Кyodo, сейчас согласовываются окончательные сроки поездки.

Визит министра обороны, отмечает Киодо, станет еще одним признаком потепления отношений между Токио и Пекином и расценивается как важный этап в подготовке намеченного на будущую весну государственного визита в Японию председателя КНР Си Цзиньпина.

Одной из тем обсуждения в ходе поездки Коно, сообщает агентство, станет активизация переговоров о создании горячей линии связи между военными ведомствами с целью уменьшить угрозу случайных столкновений между вооруженными силами двух стран.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МИД КНР выразил протест в связи с подписанием Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай 06:16
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
США 04:05
В МИД Китая рассказали о позиции по поводу ДРСМД
Китай 27 ноября 15:20
Иран и Япония подписали соглашение об улучшении медицинского обслуживания
Экономика 27 ноября 12:20
В Китае четыре человека погибли при обрушении строящегося тоннеля
Китай 27 ноября 11:08
Apple хочет удвоить выпуск наушников AirPods Pro в Китае из-за высокого спроса
Китай 27 ноября 10:24
Лента новостей
Посол: Коридор Север-Юг будет способствовать повышению объема торговли между Индией и Азербайджаном
Бизнес 07:29
Саркози заявил об упадке Запада
Европа 07:03
Минюст США не обнаружил внедрения агентов ФБР в штаб Трампа
США 06:39
МИД КНР выразил протест в связи с подписанием Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай 06:16
Дети и женщины стали жертвами взрыва в Афганистане
Другие страны 05:41
Panasonic продаст свой бизнес по производству микрочипов тайваньской компании
В мире 05:19
Чехия отвергла германскую инициативу по распределению беженцев в ЕС
Европа 04:56
Экс-президента Бразилии Лулу да Силва приговорили к 17 годам тюрьмы
Другие страны 04:28
Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге
США 04:05