Президент ФИФА объявил о сборе денег на строительство стадионов в Африке

30 ноября 2019 01:26 (UTC+04:00)

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино объявил о намерении собрать $1 млрд для строительства в каждой стране Африки по меньшей мере одного стадиона, отвечающего стандартам ФИФА. Он выступил в городе Лубумбаши на юге Демократической Республики Конго на праздновании 80-летия основания конголезского футбольного клуба "ТП Мазембе", сообщила в пятницу Би-би-си, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы ставим цель довести Африку до самого высокого положения и показать миру тех выдающихся игроков, которыми обладает ваш континент, - сказал Инфантино. - Этого мы намерены достичь за счет создания инфраструктуры, подготовки футбольных арбитров и проведения широких соревнований".

Президент ФИФА дал понять, что рассматривается возможность создания африканской лиги, где будут играть лучшие клубы континента. Для решения инфраструктурных вопросов Инфантино объявил о намерении мобилизовать частный капитал для строительства в африканских странах современных стадионов.

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