В работе Twitter произошел сбой

Сбои в работе социальной сети Twitter наблюдаются в ряде стран по всему миру. Это следует из опубликованных в субботу данных сервиса Downdetector, отслеживающего стабильность популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, чаще всего с неполадками, сталкиваются пользователи в США, Великобритании, Франции, Германии, Нидерландах, Японии. В России сообщения о сбоях поступают преимущественно из Москвы.

По данным Downdetector, большая часть пользователей испытывает проблемы с сайтом соцсети (48%). Еще 33% жалуются на работу приложения для мобильных устройств от Apple. Около 17% пользователей сообщают о сбоях в работе приложения для устройств под управлением Android.

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