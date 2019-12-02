В Эстонии начинаются масштабные киберучения НАТО

2 декабря 2019 02:51 (UTC+04:00)

Масштабные киберучения НАТО Cyber Coalition начинаются в понедельник в Эстонии на базе Академии Сил обороны в городе Тарту, сообщила пресс-служба эстонского военного ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В учениях Cyber Coalition, которые пройдут со 2 по 6 декабря, примут участие 27 из 29 стран НАТО, Евросоюз и шесть партнеров альянса, среди которых Япония, Алжир, Австрия, Финляндия, Ирландия и Швеция. Страны-участницы представят почти 700 специалистов по кибербезопасности, технологов, военных и правительственных чиновников, представителей бизнеса",- говорится в сообщении.

В ходе учений будет разыгрываться приближенный к реальности сценарий кибератаки, чтобы в тесной координации друг с другом участники предотвратили ее воздействие на жизненно важные системы государства, а также отработали взаимодействие экспертов на внутригосударственном и международном уровнях.

Эстония является членом НАТО с 2004 года. В Эстонии учения Cyber Coalition проводятся в седьмой раз.

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