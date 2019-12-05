Ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС с космодрома во Флориде

5 декабря 2019 21:39 (UTC+04:00)

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС), передает Trend со ссылкой на ТАСС. Трансляция ведется на сайте NASA.

Старт ракеты-носителя с пускового комплекса на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 12:29 по времени восточного побережья США (20:51 мск). Стыковка корабля Dragon с МКС запланирована на 8 декабря. Он доставит на орбитальный комплекс 2,5 тонны грузов, в том числе 998 кг грузов для проведения серии научных экспериментов.

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