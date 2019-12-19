Instagram запретит размещение публикаций с рекламой вейпов, сигарет и оружия

19 декабря 2019 00:13 (UTC+04:00)

Компания Facebook запретит пользователям принадлежащей ей социальной сети Instagram на коммерческой основе размещать публикации с упоминанием электронных сигарет, табака и оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении, опубликованном в среду на информационной странице сервиса.

При этом в компании отметили, что прямая реклама оружия, сигарет и вейпов была запрещена ранее, а в данном случае речь идет именно о пользовательских постах с пометкой "брендированный контент". "Брендированный контент, продвигающий товары, связанные с вейпом, табаком и оружием, будет запрещен, - указывается в заявлении руководства компании. - Наша рекламная политика уже давно запрещает рекламу этих продуктов, и в ближайшие недели мы еще сильнее ужесточим ее".

В материале также отмечается, что изменения отчасти коснутся также рекламы алкогольной продукции и пищевых добавок. "Особые ограничения коснутся брендированного контента, продвигающего такие товары, как алкоголь и пищевые добавки", - говорится в документе. Так, авторы подчеркивают, что пользователи получат возможность накладывать возрастные ограничения на просмотр подобных публикаций. Изменения вступят в силу со следующего года.

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