Исследователи подтвердили пользу кофе для похудения

Ученые Иллинойского университета выяснили, что популярный напиток ограничивает выработку веществ, которые накапливаются в жировых клетках, — иными словами, помогает человеку сбросить лишний вес. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Рен ТВ, сообщает MedicalXpress.

В результате исследования специалисты пришли к выводу, что кофеин уменьшает отложение жира после переедания и ограничивает выработку триглицеридов и холестерина.

Сообщается, что эксперимент с "кофейной" диетой проводился на крысах. В течение недели грызунов кормили жирной пищей, а также кофеином. Крысы питались из расчета 15% белков, 40% жиров и 45% углеводов и "пили" по четыре чашки кофе в день.

Через месяц выяснилось, что те крысы, которые ежедневно "пили" кофе, набрали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те, которые обходились без кофеина. При этом, как отметили ученые, принципиальной разницы в том, откуда будет получен кофеин, нет. Это может быть как стандартный кофе, так и чай матча.

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