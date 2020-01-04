Honda в 2020 году начнет продажи беспилотных автомобилей третьего уровня автономности

Автоконцерн Honda станет первым японским производителем, который начнет продажу беспилотных автомобилей с третьем уровнем автоматизации. Об этом в субботу сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным источника агентства в компании, продажа автомобилей с так называемыми беспилотными технологиями третьего уровня начнутся уже в середине этого года. Третий уровень позволяет водителю, находящемуся внутри машины, отвлечься от дороги и заняться такими делами, как чтение или просмотр ТВ. В то же время новый автомобиль от Honda сможет находиться в режиме автопилота только на дорогах с низкой скоростью движения или в пробках. Кyodo отмечает, что компания Audi уже продает в Японии автомобили с беспилотными технологиями третьего уровня.

Ожидается, что официально Honda представит свой новый продукт в июле этого года, после того как будут завершены последние тестирования. Третий уровень автономости также обязывает человека находиться в кресле водителя для того, чтобы в случае необходимости взять управление транспортным средством на себя. Полная автоматизация достигается на пятом уровне - ожидается, что в таких автомобилях даже не будет рулевого колеса, а все пассажиры будут размещаться на задних сиденьях.

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