Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги

18 января 2020 18:58 (UTC+04:00)

Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Independent.

"Рад сообщить, что "Пламя и кровь", которую взяли за основу "Дома драконов" (приквел "Игры престолов"), выйдет в мягкой обложке 5 мая в США, Канаде и Великобритании. В это издание войдут пять абсолютно новых иллюстраций", - написал Мартин.

Поклонники восприняли эту информацию в штыки, поскольку в посте 71-летнего автора, начинающемся со слов "Рад сообщить" они ждали новостей о работе над "Ветрами зимы" (шестой книги из цикла "Песнь льда и пламени"). Тем более, что первая часть романа "Пламя и кровь" вышла в ноябре 2018 года.

"Рад сообщить? Это какое-то издевательство", "Вау! Анонс, которого никто не ждал! От меня вы не получите ни цента до публикации "Ветров зимы", "Нам это не нужно!", "У меня чуть не случился сердечный приступ" - комментировали сообщение Мартина разочарованные фанаты.

Ранее писатель написал в своем блоге, что не будет участвовать в написании сценария для приквела "Игры престолов", пока не закончит "Ветра зимы".

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