Представитель США обсудил с президентом Афганистана сделку с талибами о сокращении насилия

В мире 16 февраля 2020 07:26 (UTC+04:00)
Представитель США обсудил с президентом Афганистана сделку с талибами о сокращении насилия

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Афганистану Залмай Халилзад обсудил в субботу с афганским президентом Ашрафом Гани возможную сделку с движением "Талибан" по сокращению насилия в этой стране. Соответствующую запись разместил американский эмиссар в Twitter по итогам встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обсудили возможности снижения насилия и подготовку к инклюзивному межафганскому мирному процессу, - отметил дипломат. - Мы призываем всех афганцев воспользоваться моментом и положить конец войне, длящейся более 40 лет".

По данным телекомпании CNN, американская делегация заверила Гани, что США будут готовы оказать военную поддержку Афганистану в случае, если талибы нарушат условия сделки по политическому урегулированию.

Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что Вашингтон и "Талибан" могут вскоре объявить о договоренностях. Американский лидер добавил, что США "хотели бы вернуть своих военных домой" из Афганистана.

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