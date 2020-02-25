Граждане Туркменистана реже стали посещать Турцию

БАКУ/Trend/ - В январе 2020 года Турцию посетили 18,989 тысячи туристов из Туркменистана, что на 10,29 процента меньше по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года.

Об этом Trend сообщили во вторник в министерстве культуры и туризма Турции.

Как отметили в министерстве, доля граждан Туркменистана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь 2020 года, составила 1,06 процента.

В январе 2020 года Турцию посетили 1,787 миллиона туристов, что на 16,11 процента больше по сравнению с январем 2019 года.

За указанный период Стамбул посетили 1,017 миллиона, провинцию Анталья - 152,976 тысячи туристов.

Отметим, что по итогам 2019 года Турцию посетили 297 706 туристов из Туркменистана, что на 17,71 процента больше по сравнению с показателями 2018 года.

Доля граждан Туркменистана в общей массе иностранцев, посетивших Турцию за январь-декабрь 2019 года, составила 0,66 процента.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Гюнель Зейналова)

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