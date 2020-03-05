Бывший генсек ООН Хавьер Перес де Куэльяр умер в возрасте 100 лет

Перуанский дипломат Хавьер Перес де Куэльяр, занимавший пост генерального секретаря ООН в 1982-1991 годах, умер в Перу на 101-м году жизни. Об этом сообщила в среду перуанская радиостанция RPP со ссылкой на заявление сына дипломата Франсиско, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мой отец скончался после сложной недели, он скончался в 20:09 и покоится с миром", - приводит радиостанция слова Франсиско Переса де Куэльяра. Сообщается, что Перес де Куэльяр умер дома, смерть была вызвана естественными причинами.

Хавьер Перес де Куэльяр родился 19 января 1920 года в столице Перу Лиме. С 1940 года работал в МИД Перу, занимал посты в посольствах во Франции, Великобритании, Боливии и Бразилии, был послом в Швейцарии, в 1969-1971 году занимал пост посла Перу в СССР. С 1 января 1982 года получил пост генерального секретаря ООН и проработал на нем два срока.

Перес де Куэльяр активно занимался посреднической деятельностью. В 1982 году он участвовал в поиске путей решения англо-аргентинского конфликта вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, в конце 1980-х годов оказывал содействие в разрешении ирано-иракского конфликта, в 1990 году предпринимал попытки убедить иракского лидера Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта. В 1991 году Перес де Куэльяр участвовал в переговорах о прекращении огня между правительственными силами Марокко и Фронтом ПОЛИСАРИО в Западной Сахаре, а также о заключении соглашения об окончании гражданской войны в Сальвадоре.

В 1983 году им была создана Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию, в рамках которой была разработана концепция устойчивого развития - баланса между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды.