Штаб-квартира ООН отложила конференции из-за коронавируса

Штаб-квартира ООН отложила на более поздний срок ряд конференций из-за ситуации вокруг распространения коронавируса. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщили в пресс-службе организации.

"Из-за нынешней ситуации с COVID-19 Межправительственная конференция по морскому биоразнообразию зон за пределами национальной юрисдикции (которая должна была пройти с 23 мата по 3 апреля) и 19-я сессия Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов (намечавшаяся на 13-24 апреля) отложены до последующего уведомления", - сказано в сообщении.

При этом в нем отмечается, что это не полный список отмененных мероприятий на площадке ООН.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду объявила пандемию нового коронавируса COVID-19 в мире. На 11 марта общее количество заражений новым коронавирусом в мире составило 118 тысяч человек в 114 странах мира, скончались 4291 человек. Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре в китайском Ухане.