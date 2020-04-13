Министры здравоохранения G20 проведут 19 апреля виртуальную встречу по коронавирусу

Министры здравоохранения стран Группы двадцати (G20) проведут 19 апреля встречу в формате видеоконференции по вопросам борьбы с коронавирусом нового типа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в понедельник на сайте "двадцатки", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министры здравоохранения G20 соберутся в виртуальном формате 19 апреля, чтобы обсудить влияние [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 на сектор здравоохранения на глобальном уровне, а также на общество", - указывается в документе. В нем отмечается, что к министрам в обсуждении этих вопросов присоединятся представители ряда структур, в том числе Всемирной организации здравоохранения, Всемирного банка, Организации экономического сотрудничества и развития.