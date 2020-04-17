Неподалеку от Солнечной системы нашли "близнеца" Земли

В 300 световых годах от Солнечной системы астрономы обнаружили экзопланету Kepler-1649c, которая чрезвычайно похожа на Землю по размерам и температуре поверхности. Открытие едва не пропустили: его "проглядел" компьютерный алгоритм, который анализировал данные космической обсерватории Kepler, но ручная проверка спасла ситуацию. Описание планеты опубликовал научный журнал Astrophysical Journal Letters, кратко об этом пишет Gizmodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если говорить о размерах и температуре, то это наиболее похожая на Землю планета, которую телескоп Kepler когда-либо находил", – отметил соавтор исследования, Джефф Кофлин из Института SETI (США).

Найденная планета вращается вокруг красного карлика Kepler-1649. Данные, которые сейчас есть у астрономов, позволяют сказать, что она в большой степени похожа на Землю. Во-первых, по размеру: ее диаметр лишь в 1,06 раза больше земного. Второй показатель, который дает астрономам сделать такой вывод – это равновесная температура в –39 °C, она в наибольшей степени близка к равновесной температуре Земли, 5 °С.

Равновесной ученые называют теоретическую температуру, которая была бы на поверхности планеты, если бы та была абсолютно черным телом и получала бы тепло только от своего светила. Пока других данных о Kepler-1649c – в частности, о наличии на ней атмосферы или отражательной способности ее поверхности – у ученых нет, поэтому эта оценка наиболее точная в имеющихся условиях.

По остальным параметрам новая экзопланета на Землю похожа гораздо меньше – ее звезда, Kepler-1649, в четыре раза меньше Солнца, год на Kepler-1649c составляет 19,5 земных суток, да и жизни на ней, скорее всего, нет. Тем не менее, это наиболее похожее на нашу планету небесное тело – ранее ученые находили лишь планеты, которые напоминали Землю либо только по размеру, либо только по температуре.