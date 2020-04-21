Коронавирус стал еще опасней из-за мутаций

Коронавирус мутировал и приобрел по меньшей мере 30 различных штаммов, что может значительно усложнить борьбу с распространяем пандемии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование группы ученых из Чжэцзянского университета, передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Китайские исследователи считают, что есть десятки штаммов вируса известного как SARS-COV-2. Штаммы, обнаруженные в Китае, были одними из самых опасных и схожи с теми, что распространились по Европе. В США же люди по большей части заражаются более слабыми версиями вируса.

Авторы работы утверждают, что они первые нашли доказательства того, что мутации могут влиять на тяжесть заболевания.

Специалисты изучили то, насколько эффективно вирус может заражать человеческие клетки, а также уничтожать их. В Китае и некоторых европейских странах, которые сильнее всего пострадали в результате пандемии, такие как Италия и Испания, ученые нашли самые опасные штаммы заболевания. Эти же штаммы были найдены и в Нью-Йорке, эпицентре заражения в США.

Тем не менее на остальной территории Америки были зафиксированы в основном менее опасные штаммы, среди которых может быть штамм из Уханя, откуда и появился сам вирус.

На данный момент в мире зарегистрировано около 2 400 000 случаев заражения коронавирусом. Всего более 170 тысяч человек скончались в результате пандемии.