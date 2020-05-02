Смартфоны Apple научат распознавать лица в масках

Разработчики компании Apple на фоне массового распространения медицинских масок решили внести изменения в параметры сканера человеческого лица Face ID на своих смартфонах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает телеканал CNN.

Face ID позволяет пользователям быстро разблокировать устройство, а также совершать покупки в приложениях iTunes Store, App Store и iBooks Store. Однако же эта система дала сбои, когда люди начали использовать медицинские маски из-за распространения коронавирусной инфекции.

Планируется, что в новой версии операционной системы iOS сканер будет определять, что владелец смартфона носит маску, а затем устройство автоматически переключится в режим, требующий ввести пароль для его разблокировки.

Напомним, 31 декабря 2019 года Китай оповестил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке нового типа коронавируса, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

В мире зафиксировано более 3 миллионов случаев заражения, скончались около 217 тысяч.