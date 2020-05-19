Индекс Dow Jones вырос на 911 пунктов на новостях о прогрессе в создании вакцины от вируса

В мире 19 мая 2020 01:36 (UTC+04:00)
Индекс Dow Jones вырос на 911 пунктов на новостях о прогрессе в создании вакцины от вируса

Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи при закрытии сессии в понедельник продемонстрировали уверенный рост в связи с надеждами участников рынка на разработку вакцины от нового коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как следует из информации на сайте торговой площадки, перед итоговым звонком промышленный индекс Dow Jones вырос на 911,95 пункта (3,85%), до отметки 24 597,37. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, поднялся на 90,20 пункта (3,15%) и оказался на отметке 2 953,90. Индекс электронной биржи Nasdaq вырос на 219,29 пункта (2,43%), до 9 233,85.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки WTI оказалась на уровне $31,82 за баррель, а стоимость декабрьских фьючерсов, по данным газеты The Wall Street Journal, сейчас составляет $34,07 за баррель.

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