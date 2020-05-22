Бразильская клиника разработала первый генетический тест на коронавирус

Авторитетная клиника "Альберт Эйнштейн" разработала первый в мире генетический тест для определения коронавируса. Об этом сообщил в четверг портал G1, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным информационного ресурса, высокоточный анализ был запатентован на территории США в международной патентной системе Всемирной организации по интеллектуальной собственности (PCT), и начиная с июня он станет доступен для диагностики инфекции. В основе разработки бразильских ученых лежит технология секвенирования нового поколения, которая анализирует небольшие фрагменты ДНК для определения заболевания. Чтобы распознавать SARS-CoV-2 исследователи адаптировали этот метод для работы с РНК, присутствующей в вирусах различного типа, поясняет портал.

Как утверждают разработчики, тест имеет точность 100% и исключает возможность получения ложноположительных результатов. При этом его эффективность сопоставима с ПЦР-тестами, которые сейчас используются для выявления коронавируса. Кроме того, это первый генетический тест, который можно использовать для массовой диагностики, поскольку с его помощью одномоментно можно исследовать 1 536 образцов - в 16 раз больше, чем при ПЦР-тестировании.

В качестве биоматериала может использоваться слюна или носоглоточный секрет. Результат исследования готовится трое суток, уточняет портал.