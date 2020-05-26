Премьеры стран СНГ обсудят 29 мая меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин 29 мая обсудит с главами правительств стран СНГ в формате видеоконференции совместные усилия по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе правительства России, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Предполагается, что главы правительств основное внимание уделят актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках СНГ, а также совместным усилиям по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Повестка дня заседания Совета глав правительств СНГ включает рассмотрение проекта Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года, определяющего базовые принципы и основные ориентиры торгово-экономического сотрудничества стран СНГ. По итогам заседания предусматривается принятие совместных документов о развитии взаимодействия в сферах транспорта, энергетики, образования, культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта.