Каннский кинофестиваль-2020 пройдет в новом формате

Организаторы Каннского кинофестиваля в этом году решили провести конкурсную программу в новом формате, чтобы поддержать фильмы, которые выйдут в прокат после возобновления работы кинотеатров, закрытых из-за пандемии. Об этом в среду заявил генеральный директор смотра Тьерри Фремо, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в этом году список картин, включенных в программу, не разделяется на привычные категории "Главный конкурс", "Особый взгляд", "Внеконкурсные работы", "Специальные сеансы". Фремо предложил кинопрессе самостоятельно определить, какой категории лучше всего соответствует та или иная картина.

"Официальная программа отражает наше желание привлечь внимание к фильмам, которые должны прийти к зрителям до конца года", - отметил он.

Всего, по словам устроителей, в официальную программу было отобрано 56 фильмов из 2067 просмотренных. Значительные ожидания организаторы связывают с работами мастеров, уже хорошо знакомых киноаудитории. Среди них "Лето 85-го" французского мастера Франсуа Озона, "Французский диспетчер" американского режиссера Уэса Андерсона, "Еще по одной" датского постановщика Томаса Винтерберга.