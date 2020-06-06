Почти 128 тыс. инфицированных коронавирусом выявили в мире за сутки

Количество подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки выросло почти на 128 тыс. При этом число летальных исходов увеличилось более чем на 5,6 тыс. и приблизилось к 393 тыс. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в субботу ВОЗ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По состоянию на 11:00 мск 6 июня, в мире были зарегистрированы 6 663 304 инфицированных и 392 802 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 127 950, а умерших - на 5 647. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заболеваемости и смертности, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 118 526 новых случаев заражения и 4 288 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 3 155 370. За сутки показатель возрос на 70 853. Количество умерших там увеличилось на 3 891 и достигло 176 167. В Европе насчитывается 2 249 999 заразившихся и 183 128 умерших. За 24 часа число инфицированных возросло на 19 293, а число умерших - на 963.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 605 026, зафиксированы 14 024 летальных исхода. За сутки число заразившихся увеличилось на 17 996, умерли 304 человека.

Больше всего инфицированных зарегистрированы в США - 1 857 872 человека. Далее следуют Бразилия (614 941), Россия (458 689), Великобритания (283 315), Испания (240 978), Индия (236 657), Италия (234 531), Германия (183 678), Перу (183 198) и Турция (168 340).