Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн
БАКУ /Trend/ - Число случаев заражения коронавирусом нового типа, зафиксированных во всем мире, превысило 7 млн, сообщает Trend со ссылкой на сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике.
Согласно информации на 04:55 (GMT+4) в мире коронавирусом заразились 7 085 700 человек. От связанных с COVID-19 заболеваний скончались 405 269 человек, излечились 3 459 828
США продолжают лидировать по количеству инфицированных и летальных исходов: 2 007 449 заразившихся и 112 469 скончавшихся.
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