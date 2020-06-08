Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 7 млн

БАКУ /Trend/ - Число случаев заражения коронавирусом нового типа, зафиксированных во всем мире, превысило 7 млн, сообщает Trend со ссылкой на сайт Worldometer, который специализируется на мировой статистике.

Согласно информации на 04:55 (GMT+4) в мире коронавирусом заразились 7 085 700 человек. От связанных с COVID-19 заболеваний скончались 405 269 человек, излечились 3 459 828

США продолжают лидировать по количеству инфицированных и летальных исходов: 2 007 449 заразившихся и 112 469 скончавшихся.